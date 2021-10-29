На территории АЗС WOG вблизи села Рай-Оленовка в Харьковской области, где утром 28 октября произошел взрыв, продолжают гореть остатки газового конденсата.

Происходит это через запорную арматуру подземной емкости.

На месте происшествия дежурят пятеро спасателей и одна машина ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Взрыв на автозаправке, расположенной на автодороге Киев – Харьков – Довжанский вблизи села Рай-Оленовка в Харьковской области, произошел 28 октября в 04.31.

Чрезвычайная ситуация произошла из-за разгерметизации подземной емкости с газом объемом 18 куб. м.

После взрыва произошло возгорание. Огонь перекинулся на два грузовика, стоявшие на автозаправке.

Пожар, охвативший площадь 250 кв. м, полтора часа тушили 40 человек при помощи девяти машин ГСЧС.