На території АЗС WOG поблизу села Рай-Оленівка в Харківській області, де вранці 28 жовтня стався вибух, продовжують горіти залишки газового конденсату.

Відбувається це через запірну арматуру підземної ємності.

На місці події чергують п’ятеро рятувальників та одна машина ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.

Вибух на автозаправці, що розташована на автодорозі Київ – Харків – Довжанський поблизу села Рай-Оленівка в Харківській області, стався 28 жовтня о 04.31.

Надзвичайна ситуація сталася через розгерметизацію підземної ємності з газом об’ємом 18 куб. м.

Після вибуху сталося займання. Вогонь перекинувся на дві вантажівки, що стояли на автозаправці.

Пожежу, що охопила площу 250 кв. м, півтори години гасили 40 осіб за допомогою дев’яти машин ДСНС.