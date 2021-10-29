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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Одесской области 44-летний мужчина убил сожительницу и пытался покончить жизнь самоубийством

В Одесской области 44-летний мужчина убил сожительницу и пытался покончить жизнь самоубийством

В городе Белгород-Днестровский Одесской области 44-летний мужчина во время ссоры нанес смертельные ранения своей сожительнице ножом. Он ударил ее в грудь и спину.

Хозяйка квартиры скончалась на месте происшествия. После содеянного злоумышленник пытался совершить самоубийство, ранив себя ножом в живот.

Убийство женщины в Белгород-Днестровском: подробности происшествия

По данным Национальной полиции, мужчина схватился за нож во время бытового конфликта с женщиной. Когда он увидел, что натворил, то пытался покончить с собой.

Злоумышленник позвонил своему товарищу, который сообщил о правонарушении полицейским. Правоохранители обнаружили в квартире тело 44-летней женщины без признаков жизни.

Ранение мужчины оказалось несерьезным, он остался жив. Ему оказали медицинскую помощь, сейчас он находится в лечебном заведении.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 115 (убийство) УК Украины. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

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