В Волчанском райсуде Харьковской области продолжается рассмотрение дела об убийстве шестилетней Мирославы Третьяк в Старом Салтове, в котором подозревается 13-летний сосед. 28 октября допросили директора школы, где учился подросток.
Заседание проходило в закрытом режиме. После его завершения представитель семьи убитой девочки Артем Донец сказал, что руководитель образовательного учреждения рассказывал, принимались ли какие-либо меры педагогического и психологического воздействия на ребенка, который имел для этого основания.
– Я не могу разглашать суть их объяснений, но для подтверждения нашей позиции в иске о бездействии органов нам этого будет достаточно, – добавил он.
В то же время, мать подозреваемого Галина Федь вину сына не признает и утверждает, что к убийству причастен другой мужчина, который был с ним.
Донец уверяет, что ни один другой мужчина в деле не фигурирует, и видит в словах женщины продуманную стратегию защиты.
По его словам, на судебных заседаниях подросток не высказывал свою позицию.
Следующее заседание состоится 3 ноября, суд продолжит допрос свидетелей.
Убийство шестилетней Мирославы Третьяк произошло 29 июля 2021 года. Ее тело обнаружили в заброшенном доме в Старом Салтове Харьковской области.
Полиция оперативно установила личность подозреваемого. Им оказался 13-летний сосед, вскоре признавшийся в преступлении. До этого на учете в полиции или социальной службе подросток не состоял.
Источник: Суспільне