В Волчанском райсуде Харьковской области продолжается рассмотрение дела об убийстве шестилетней Мирославы Третьяк в Старом Салтове, в котором подозревается 13-летний сосед. 28 октября допросили директора школы, где учился подросток.

Заседание проходило в закрытом режиме. После его завершения представитель семьи убитой девочки Артем Донец сказал, что руководитель образовательного учреждения рассказывал, принимались ли какие-либо меры педагогического и психологического воздействия на ребенка, который имел для этого основания.

– Я не могу разглашать суть их объяснений, но для подтверждения нашей позиции в иске о бездействии органов нам этого будет достаточно, – добавил он.

В то же время, мать подозреваемого Галина Федь вину сына не признает и утверждает, что к убийству причастен другой мужчина, который был с ним.

Донец уверяет, что ни один другой мужчина в деле не фигурирует, и видит в словах женщины продуманную стратегию защиты.

По его словам, на судебных заседаниях подросток не высказывал свою позицию.

Следующее заседание состоится 3 ноября, суд продолжит допрос свидетелей.

Убийство шестилетней Мирославы Третьяк произошло 29 июля 2021 года. Ее тело обнаружили в заброшенном доме в Старом Салтове Харьковской области.

Полиция оперативно установила личность подозреваемого. Им оказался 13-летний сосед, вскоре признавшийся в преступлении. До этого на учете в полиции или социальной службе подросток не состоял.

Источник: Суспільне