Вбивство жінки у Білгород-Дністровському: подробиці події

У місті Білгород-Дністровський Одеської області 44-річний чоловік під час сварки завдав смертельних поранень своїй співмешканці ножем. Він вдарив її у груди та спину.

Господиня квартири померла на місці події. Після скоєного зловмисник намагався вчинити самогубство, поранивши себе ножем у живіт.

За даними Національної поліції, чоловік схопив ніж під час побутового конфлікту із жінкою. Коли він побачив, що накоїв, то намагався вкоротити собі віку.

Зловмисник зателефонував своєму товаришу, який повідомив про правопорушення поліцейським. Правоохоронці виявили у квартирі тіло 44-річної жінки без ознак життя.

Поранення чоловіка виявилося несерйозним, він залишився живим. Йому надали медичну допомогу, зараз він перебуває у лікувальному закладі.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (Вбивство) КК України. Наразі правоохоронці розв’язують питання щодо обрання запобіжного заходу для затриманого.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі терміном від семи до 15 років.