У Вовчанському райсуді Харківської області триває розгляд справи про вбивство шестирічної Мирослави Третяк у Старому Салтові, в якому підозрюють 13-річного сусіда. 28 жовтня допитали директора школи, в якій навчався підліток.

Засідання проходило в закритому режимі. Після його завершення представник родини вбитої дівчинки Артем Донець сказав, що керівник освітнього закладу розповідав, чи вживались якісь заходи педагогічного та психологічного впливу на дитину, яка мала для цього підстави.

– Я не можу розголошувати суть їхніх пояснень, але на підтвердження нашої позиції у позові про бездіяльність органів нам цього буде достатньо, – додав він.

Водночас мати підозрюваного Галина Федь провину сина не визнає і стверджує, що до вбивства причетний інший чоловік, який був з ним.

Донець запевняє, що жоден інший чоловік у справі не фігурує, і вбачає у словах жінки продуману стратегію захисту.

За його словами, на судових засіданнях хлопець не висловлював свою позицію.

Наступне засідання відбудеться 3 листопада, суд продовжить допит свідків.

Вбивство шестирічної Мирослави Третяк сталося 29 липня 2021 року. Її тіло знайшли у покинутому будинку в Старому Салтові Харківської області.

Поліція оперативно встановила особу підозрюваного. Ним виявився 13-річний сусід, який згодом зізнався у злочині. До цього на обліку в поліції або соціальній службі підліток не перебував.

Джерело: Суспільне