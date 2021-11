В Токио мужчина в костюме Джокера напал с ножом на пассажиров поезда

В Японии 24-летний мужчина, одетый в маску Джокера из комиксов о Бэтмене, напал на пассажиров поезда. Инцидент произошел в воскресенье, 31 октября, вечером в Токио.

Из-за атаки молодого человека 17 человек получили ранения, когда они направлялись на вечеринки по случаю Хэллоуина в городе.

Police say a man dressed as the Joker from Batman brandished a knife on a Tokyo commuter train and stabbed several passengers before starting a fire on Sunday. Video from the train shows people scrambling to escape. https://t.co/d7ua3B0r4Z pic.twitter.com/97yi3dYY33

— CBS News (@CBSNews) November 1, 2021