В Токио мужчина в костюме Джокера напал с ножом на пассажиров поезда

В Японии 24-летний мужчина, одетый в маску Джокера из комиксов о Бэтмене, напал на пассажиров поезда. Инцидент произошел в воскресенье, 31 октября, вечером в Токио.

Из-за атаки молодого человека 17 человек получили ранения, когда они направлялись на вечеринки по случаю Хэллоуина в городе.

Police say a man dressed as the Joker from Batman brandished a knife on a Tokyo commuter train and stabbed several passengers before starting a fire on Sunday. Video from the train shows people scrambling to escape. https://t.co/d7ua3B0r4Z pic.twitter.com/97yi3dYY33 — CBS News (@CBSNews) November 1, 2021

Свидетели рассказали, что подозреваемый разбрызгал в вагоне прозрачную жидкостью и поджег ее. В японских социальных сетях появились видеозаписи, как пассажиры бегут через вагоны от огня и вылезают из окон поезда.

— Я подумал, что это был трюк на Хэллоуин. Тогда я увидел мужчину, который шел следом, медленно махая длинным ножом, – сказал один свидетель газете Yomiuri о нападении.

Нападение произошло около 20:00 по местному времени возле станции Кокуре, в западном пригороде Токио. По словам очевидцев, подозреваемый был одет в ярко-фиолетово-зеленый костюм.

По данным СМИ, мужчину задержала полиция на месте. Как сообщает издание Kyodo, он сказал полиции, что обожает персонажа Джокера из комиксов о Бэтмене.

Джокер — суперзлодей в комиксах и заклятый враг Бэтмена. В ленте режиссера Тодда Филлипса Джокер с актером Хоакином Фениксом в главной роли есть сцена насилия, где злодей нападает на нескольких мужчин в поезде. Это ключевая сцена, знаменующая начало превращения персонажа в Джокера.

Местные СМИ сообщают, что подозреваемый сказал властям, что хочет убить людей, чтобы его приговорили к смертной казни.

Информационное агентство AP со ссылкой на пожарную службу Токио сообщает, что трое раненых получили серьезные ранения. Местные СМИ сообщают, что после нападения пожилой мужчина был без сознания.

Фото: кадр с фильма Джокер, 2019, режиссер Тодд Филлипс