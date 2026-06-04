Взрывы в пригороде Днепра: РФ ударила по логистической компании, возник пожар
В пригороде Днепра были слышны взрывы, когда российские войска атаковали регион. Армия РФ нанесла удары по логистической компании.
Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
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– Второй день подряд враг атакует Днепровский район, – заявили в областной военной администрации.
Ганжа уточнил, что снова произошло попадание по логистической компании, в результате чего вспыхнул пожар.
Информация о пострадавших уточняется, добавили в Днепропетровской ОВА.
В среду, 3 июня, российские войска нанесли повторный удар по Днепровскому району. Как сообщили в ОВА, медицинская помощь понадобилась шести людям.
Как отметил Ганжа, тогда пять человек госпитализировали, а три из них – находились в тяжелом состоянии.
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