В пригороде Днепра были слышны взрывы, когда российские войска атаковали регион. Армия РФ нанесла удары по логистической компании.

Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в пригороде Днепра 4 июня: какие последствия

– Второй день подряд враг атакует Днепровский район, – заявили в областной военной администрации.

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Ганжа уточнил, что снова произошло попадание по логистической компании, в результате чего вспыхнул пожар.

Информация о пострадавших уточняется, добавили в Днепропетровской ОВА.

В среду, 3 июня, российские войска нанесли повторный удар по Днепровскому району. Как сообщили в ОВА, медицинская помощь понадобилась шести людям.

Как отметил Ганжа, тогда пять человек госпитализировали, а три из них – находились в тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1562-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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