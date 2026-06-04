Первую депортацию украинского ребенка РФ осуществила еще в 2014 году – Лубинец
- Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что масштабы принудительной депортации украинских детей россиянами резко выросли с началом полномасштабной войны.
- Несмотря на отсутствие точной статистики из-за оккупации, на основе украинской экспертизы омбудсмен выделил четыре ключевых показателя.
Первая верифицированная депортация украинского ребенка со стороны России состоялась весной 2014 года. С началом полномасштабной войны масштабы выросли в тысячи раз.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец.
Лубинец о депортации украинских детей
– Первая верифицированная депортация украинского ребенка состоялась весной 2014 года. Российская семья приехала в Крым, забрала ребенка из институционального учреждения, оформила усыновление и вывезла на территорию РФ. Военное преступление было завершено, – заявил он.
По словам омбудсмена, Украина не знает точного количества депортированных детей, поскольку Россия скрывает статистику, а у Украины нет доступа к оккупированным территориям.
Однако он выделил четыре ключевых показателя, опираясь на украинскую аналитику.
В частности, 1 млн 600 тыс. украинских детей проживало на территориях, которые вскоре оккупировала Россия, включая Крым с 2014 года.
Второе количество – это 742 тыс. депортированных детей. Такая статистика за февраль-декабрь 2022 года зафиксирована в отчете российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовской-Беловой.
Третье количество – это 19546 детей. Это официальные данные Украины, включающие исключительно верифицированных детей, чье происхождение, новые документы и текущее пребывание удалось подтвердить. На самом же деле это количество намного больше, утверждает Лубинец.
И четвертая цифра – 2 212 детей, которых усилиями Украины и международных партнеров уже удалось вернуть домой, отметил омбудсмен.