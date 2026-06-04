Первая верифицированная депортация украинского ребенка со стороны России состоялась весной 2014 года. С началом полномасштабной войны масштабы выросли в тысячи раз.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

Лубинец о депортации украинских детей

– Первая верифицированная депортация украинского ребенка состоялась весной 2014 года. Российская семья приехала в Крым, забрала ребенка из институционального учреждения, оформила усыновление и вывезла на территорию РФ. Военное преступление было завершено, – заявил он.

По словам омбудсмена, Украина не знает точного количества депортированных детей, поскольку Россия скрывает статистику, а у Украины нет доступа к оккупированным территориям.

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Однако он выделил четыре ключевых показателя, опираясь на украинскую аналитику.

В частности, 1 млн 600 тыс. украинских детей проживало на территориях, которые вскоре оккупировала Россия, включая Крым с 2014 года.

Второе количество – это 742 тыс. депортированных детей. Такая статистика за февраль-декабрь 2022 года зафиксирована в отчете российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовской-Беловой.

Третье количество – это 19546 детей. Это официальные данные Украины, включающие исключительно верифицированных детей, чье происхождение, новые документы и текущее пребывание удалось подтвердить. На самом же деле это количество намного больше, утверждает Лубинец.

И четвертая цифра – 2 212 детей, которых усилиями Украины и международных партнеров уже удалось вернуть домой, отметил омбудсмен.

Источник : Укрінформ

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