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Марія Степанюк |

У Токіо чоловік у костюмі Джокера напав з ножем на пасажирів потяга

Джокер

У Японії 24-річний чоловік, одягнений у маску Джокера з коміксів про Бетмена, напав на пасажирів потяга. Інцидент стався у неділю, 31 жовтня, увечері у Токіо.

Через атаку молодика 17 осіб отримали поранення, коли вони прямували на вечірки Геловіна в місті.

Свідки розповіли, що підозрюваний розприскав у вагоні прозору рідиною та підпалив її. У японських соціальних мережах з’явилися відеозаписи, як пасажири біжать крізь вагони від вогню та вилазять з вікон поїзда.

— Я подумав, що це був трюк на Геловін. Тоді я побачив чоловіка, який йшов слідом, повільно махаючи довгим ножем, — сказав один свідок газеті Yomiuri про напад.

Напад стався близько 20:00 за місцевим часом біля станції Кокурьо, у західному передмісті Токіо. За словами очевидців, підозрюваний був одягнений у яскраво-фіолетово-зелений костюм.

За даними ЗМІ, чоловіка затримала поліція на місці. Як повідомляє видання Kyodo, він сказав поліції, що обожнює персонажа Джокера з коміксів про Бетмена.

Джокер — суперлиходій у коміксах і заклятий ворог Бетмена. У стрічці режисера Тодда Філліпса Джокер з актором Хоакіном Феніксом у головній ролі є сцена насильства, де лиходій нападає на кількох чоловіків у поїзді. Це ключова сцена, яка знаменує початок перетворення персонажа на Джокера.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що підозрюваний сказав владі, що хоче вбити людей, щоб його засудили до смертної кари.

Інформаційне агентство AP з посиланням на пожежну службу Токіо повідомляє, що троє поранених отримали серйозні поранення. Місцеві ЗМІ повідомляють, що після нападу літній чоловік був без свідомості.

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Фото: кадр з фільму Джокер, 2019, режисер Тодд Філліпс

Джерело: ВВС

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