У Токіо чоловік у костюмі Джокера напав з ножем на пасажирів потяга

У Японії 24-річний чоловік, одягнений у маску Джокера з коміксів про Бетмена, напав на пасажирів потяга. Інцидент стався у неділю, 31 жовтня, увечері у Токіо.

Через атаку молодика 17 осіб отримали поранення, коли вони прямували на вечірки Геловіна в місті.

Police say a man dressed as the Joker from Batman brandished a knife on a Tokyo commuter train and stabbed several passengers before starting a fire on Sunday. Video from the train shows people scrambling to escape. https://t.co/d7ua3B0r4Z pic.twitter.com/97yi3dYY33

