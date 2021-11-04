В Харькове разоблачили уже второго хакера, который подделал приложение Дія. 17-летний юноша создал сайт, который внешне повторял оригинальное приложение цифровых услуг, созданное Министерством цифровой трансформации.

На сайте можно было создать любой документ – от сертификата о вакцинации от коронавируса до паспорта.

После получения средств от желающих 17-летний харьковчанин давал ссылку на сайт через бот в мессенджере Telegram. За подписку на сайт нужно было оплатить 200 грн, создать фейковый паспорт стоило 200 грн, Соvid-сертификат – 300 грн, а водительские права – 100 грн.

Хакер даже позаботился о том, чтобы сайт генерировал поддельный QR-код, который после сканирования показывал страницу его успешной валидации.

В боте для получения ссылки на сайт регистрацию прошли более 20 тыс. человек. В настоящее время Telegram-бот заблокирован. Полицейские устанавливают лиц, воспользовавшихся подделкой документов.

По месту жительства правонарушителя провели обыски, в результате изъяли жесткий диск, смартфоны и банковские карты.

Против 17-летнего жителя Харькова за подделку Дії возбудили дело по ч. 1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

За это предусмотрены такие наказания на выбор суда:

штраф (от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов — от 17 до 51 тыс. грн);

арест на срок до шести месяцев;

ограничение свободы на срок до трех лет;

лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, недавно полиция разоблачила еще одного хакера, который создал фейковую Дію. Правонарушителем оказался 21-летний житель Запорожской области. За ссылку на фейковое приложение он просил 100 грн, деньги поступали на карту его сестры.

С целью перевоспитания молодого человека пригласили на стажировку в Министерство цифровой трансформации. Он будет работать там до суда, ведь наказание никто не отменял.

В ведомстве юноша возьмется за создание социальной рекламы за вакцинацию и против употребления алкоголя молодежью. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.