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Людмила Богданова |

У Харкові викрили другий випадок підробки Дії – працював 17-річний хакер

у Харкові хакер підробив Дію

У Харкові викрили вже другого хакера, який підробив додаток Дія. 17-річний юнак створив сайт, який зовні повторював оригінальний застосунок цифрових послуг, створений Міністерством цифрової трансформації.

На сайті можна було створити будь-який документ – від сертифіката про вакцинацію від коронавірусу до паспорта.

Після отримання коштів від охочих громадян 17-річний харків’янин давав посилання на сайт через бот у месенджері Telegram. За підписку на сайт потрібно було сплатити 200 грн, створити фейковий паспорт коштувало 200 грн, Сovid-сертифікат – 300 грн, а водійські права – 100 грн.

підробка Дії

Хакер навіть подбав про те, щоб сайт генерував підробний QR-код, який після сканування демонстрував сторінку його успішної валідації.

У боті для отримання посилання на сайт реєстрацію пройшли понад 20 тис. осіб. Наразі Telegram-бот заблоковано. Поліцейські встановлюють осіб, які скористалися підробкою документів.

За місцем проживання правопорушника провели обшуки, у результаті вилучили жорсткий диск, смартфони та банківські картки.

Проти 17-річного мешканця Харкові за підробку Дії відкрили справу за ч. 1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

За це передбачені такі покарання на вибір суду:

  • штраф (від 1 до 3 тис. неоподаткованих мінімумів – від 17 до 51 тис. грн);
  • арешт на термін до шести місяців;
  • обмеження волі на термін до трьох років;
  • позбавлення волі на термін до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно поліція викрила ще одного хакера, який створив фейкову Дію. Правопорушником виявився 21-річний мешканець Запорізької області. За посилання на фейковий додаток він просив 100 грн, гроші надходили на карту його сестри.

З метою перевиховання хлопця запросили на стажування у Міністерство цифрової трансформації. Він працюватиме там до суду, адже покарання ніхто не скасовував.

У відомстві юнак візьметься за створення соціальної реклами за вакцинацію та проти вживання алкоголю молоддю. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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