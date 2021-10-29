Молодому хакеру, создавшему фейковый аналог приложения Дія, предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации.

Однако это не отменяет того, что он должен понести ответственность за подлог. Познакомить парня с главой Минцифры Михаилом Федоровым решил экс-замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

– Ему понравилась идея о перевоспитании в ИТ. Он решил ее поддержать, организовав нам встречу, – отметил Федоров.

Федоров подчеркнул, что парень оказался застенчивым, но очень умным и начитанным. Потому ему решили дать шанс исправиться.

До суда 21-летний житель Запорожской области будет работать в министерстве над несколькими задачами, которые имеют общественное значение. Он создаст различные дизайны социальной рекламы за вакцинацию и против употребления алкоголя среди молодежи. У парня даже будет наставник.

– И не пытайтесь больше ничего подделать. Этот канал попадания в Минцифру больше не работает, – пошутил Федоров.

Фейковое приложение Дія появилось в Украине недавно, по дизайну оно похоже на оригинал. Его предлагали, в частности, несовершеннолетним для подделки паспортов, а также для создания фальшивых сертификатов о вакцинации.

Киберполиция быстро нашла разработчика программного обеспечения. Им оказался 21-летний парень из Запорожской области. За ссылку на приложение он получал 100 грн – деньги поступали на счет его сестры.

У хакера изъяли мобильные телефоны, банковские карты и компьютерную технику.