В Одесской области полиция задержала 43-летнего жителя Степановской территориальной общины, которого две недели разыскивали за изнасилование 79-летней соседки.

Во время задержания правонарушитель пытался оказать сопротивление оперативникам. Один из правоохранителей получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Сексуальное насилие над односельчанкой мужчина совершил в доме пострадавшей.

Злоумышленник беспрепятственно проник в помещение, потому что хозяйка не закрыла дверь.

Применив силу, 43-летний мужчина изнасиловал пенсионерку, а затем длительное время скрывался у знакомых.

Как сообщают в Нацполиции, правонарушитель собирался сбежать в соседнее государство.

В феврале мужчину уже привлекали к ответственности за сексуальное насилие над еще двумя односельчанками.

Избежал наказания он лишь потому, что во время судебного заседания пострадавшие отказались от частного обвинения.

Мужчине уже объявили подозрение по факту изнасилования. Досудебное расследование по факту насилия в отношении работника правоохранительного органа продолжается.

Жителю Степановской территориальной общины грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас правонарушитель находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.