В Одеській області поліція затримала 43-річного жителя Степанівської територіальної громади, якого два тижні розшукували за зґвалтування 79-річної сусідки.

Під час затримання правопорушник намагався чинити опір оперативникам. Один із правоохоронців дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Сексуальне насильство над односельчанкою чоловік вчинив у будинку постраждалої.

Зловмисник безперешкодно проникнув до помешкання, тому що господиня не зачинила двері.

Застосувавши силу, 43-річний чоловік зґвалтував пенсіонерку, а потім тривалий час переховувався в знайомих.

Як повідомляють у Нацполіції, правопорушник збирався втекти до сусідньої держави.

У лютому чоловіка вже притягали до відповідальності за сексуальне насильство над ще двома односельчанками.

Уникнув покарання він лише тому, що під час судового засідання потерпілі відмовилися від приватного обвинувачення.

Чоловікові вже оголосили підозру за фактом зґвалтування. Досудове розслідування за фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу триває.

Жителю Степанівської територіальної громади загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Наразі правопорушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом йому мають обрати запобіжний захід.