ДТП в Одессе – есть погибший и травмированный

4 ноября в Одессе на Адмиральском проспекте водитель автомобиля Opel сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку, 21-летнего парня и скрылся.

Девушка погибла на месте происшествия, парня с переломом ноги госпитализировали в больницу.

Для поиска водителя правоохранители ввели в области специальную полицейскую операцию перехвата.

Автомобиль через несколько часов обнаружили на улице Лунина. Розыск злоумышленника продолжается.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и устанавливает все обстоятельства аварии.

Сбил людей и скрылся: в Одессе на пешеходном переходе погибла 15-летняя девушка / 2 фотографии

Информацию о смертельном ДТП в Единый реестр досудебных расследований намерены внести по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.