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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Сбил людей и скрылся: в Одессе на пешеходном переходе погибла 15-летняя девушка

Сбил людей и скрылся: в Одессе на пешеходном переходе погибла 15-летняя девушка

4 ноября в Одессе на Адмиральском проспекте водитель автомобиля Opel сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку, 21-летнего парня и скрылся.

Девушка погибла на месте происшествия, парня с переломом ноги госпитализировали в больницу.

Для поиска водителя правоохранители ввели в области специальную полицейскую операцию перехвата.

Автомобиль через несколько часов обнаружили на улице Лунина. Розыск злоумышленника продолжается.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и устанавливает все обстоятельства аварии.

ДТП в Одессе – есть погибший и травмированный
ДТП в Одессе – есть погибший и травмированный
ДТП в Одессе – есть погибший и травмированный
ДТП в Одессе – есть погибший и травмированный
Сбил людей и скрылся: в Одессе на пешеходном переходе погибла 15-летняя девушка / 2 фотографии

Информацию о смертельном ДТП в Единый реестр досудебных расследований намерены внести по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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