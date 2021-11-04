ДТП в Одесі – є загибла й травмований

4 листопада в Одесі на Адміральському проспекті водій автомобіля Opel збив на пішохідному переході 15-річну дівчину, 21-річного хлопця і втік.
Дівчина загинула на місці події, хлопця із переломом ноги госпіталізували до лікарні.
Задля пошуку водія правоохоронці ввели в області спеціальну поліцейську операцію Перехоплення.
Автомобіль за кілька годин виявили на вулиці Луніна. Розшук зловмисника триває.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та встановлює всі обставини аварії.
Збив людей і втік: в Одесі на пішохідному переході загинула 15-річна дівчина / 2 фотографии
Інформацію про смертельну ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань мають намір внести за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.