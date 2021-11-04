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Тетяна Забожко |

Збив людей і втік: в Одесі на пішохідному переході загинула 15-річна дівчина

Збив людей і втік: в Одесі на пішохідному переході загинула 15-річна дівчина

4 листопада в Одесі на Адміральському проспекті водій автомобіля Opel збив на пішохідному переході 15-річну дівчину, 21-річного хлопця і втік.

Дівчина загинула на місці події, хлопця із переломом ноги госпіталізували до лікарні.

Задля пошуку водія правоохоронці ввели в області спеціальну поліцейську операцію Перехоплення.

Автомобіль за кілька годин виявили на вулиці Луніна. Розшук зловмисника триває.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та встановлює всі обставини аварії.

ДТП в Одесі – є загибла й травмований
ДТП в Одесі – є загибла й травмований
ДТП в Одесі – є загибла й травмований
ДТП в Одесі – є загибла й травмований
Збив людей і втік: в Одесі на пішохідному переході загинула 15-річна дівчина / 2 фотографии

Інформацію про смертельну ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань мають намір внести за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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