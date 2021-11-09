В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

На Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надворное, на глубине 3 км.

— По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, — говорится на сайте сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля.

27 октября в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 3,1. Источник землетрясения был на глубине 7 км. По классификации, он принадлежал к едва ощутимым.

Обычно такие колебания ощущаются только отдельными людьми, которые в настоящее время находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

А 12 октября этого года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Ивано-Франковской области. Его эпицентр находился в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.