На Прикарпатті стався землетрус. Його магнітуда становила 2,3 бали за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу знаходиться у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на північний схід від міста Надвірне, на глибині 3 км.

– За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, – йдеться на сайті сейсмічного моніторингу Головного центру спеціального контролю.

27 жовтня на Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,1. Джерело землетрусу було на глибині 7 км. За класифікацією, він належав до ледь відчутних.

Зазвичай такі коливання відчуваються тільки окремими людьми, які у цей час перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

А 12 жовтня цього року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус в Івано-Франківській області. Його епіцентр був розташований у Богородчанському районі Івано-Франківської області.