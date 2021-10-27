В районе города Виноградов Закарпатской области 27 октября в 4.44 Главный центр специального контроля зафиксировал подземные толчки магнитудой 3,1 по шкале Рихтера.

Источник землетрясения был на глубине 7 км. По классификации он относится к едва ощутимым.

Обычно такие колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В последний раз землетрясения в Закарпатье фиксировались 23 января и 25 июля 2020 года (с магнитудами 3 и 1,9 соответственно).