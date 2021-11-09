Нападение на автомобиль депутата одной из ОТГ Херсонской области и избиение его с женой в пригороде Одессы на самом деле инсценировала полиция, чтобы задержать заказчика преступления.

Им оказался глава той же ОТГ. Он нашел исполнителей, которые за $7 тыс. пообещали искалечить депутата. Мотивом стали длительные неприязненные отношения в сфере хозяйственной деятельности.

Он передал исполнителям $1,5 тыс. и 10 тыс. грн задатка, а убедившись, что заказ выполнен, передал еще $5 тыс. вознаграждения.

Именно при передаче этих денег мужчину задержали правоохранители.

Нападение на депутата под Одессой инсценировала полиция, чтобы задержать заказчика / 3 фотографии

Заказчику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

По этим статьям подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Полиция Одесской области сообщила в субботу, что 5 ноября в пригороде Одессы неизвестные остановили автомобиль депутата одной из ОТГ Херсонской области, а затем избили его вместе с супругой.

По данным местных СМИ, мужчина якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации. За его жизнь борются врачи.