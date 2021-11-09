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Нападение на депутата под Одессой инсценировала полиция, чтобы задержать заказчика

Валентина Летяк редактор ленты
Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція

Нападение на автомобиль депутата одной из ОТГ Херсонской области и избиение его с женой в пригороде Одессы на самом деле инсценировала полиция, чтобы задержать заказчика преступления.

Им оказался глава той же ОТГ. Он нашел исполнителей, которые за $7 тыс. пообещали искалечить депутата. Мотивом стали длительные неприязненные отношения в сфере хозяйственной деятельности.

Он передал исполнителям $1,5 тыс. и 10 тыс. грн задатка, а убедившись, что заказ выполнен, передал еще $5 тыс. вознаграждения.

Именно при передаче этих денег мужчину задержали правоохранители.

Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція
Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція
Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція
Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція
Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція
Напад на депутата під Одесою інсценувала поліція
Нападение на депутата под Одессой инсценировала полиция, чтобы задержать заказчика / 3 фотографии

Заказчику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

По этим статьям подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Полиция Одесской области сообщила в субботу, что 5 ноября в пригороде Одессы неизвестные остановили автомобиль депутата одной из ОТГ Херсонской области, а затем избили его вместе с супругой.

По данным местных СМИ, мужчина якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации. За его жизнь борются врачи.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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