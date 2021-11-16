Трое украинцев пытались перебросить из окраины Дротинцев Закарпатской области на территорию Румынии пакет с безакцизными сигаретами.

Сделать это 59-летний житель Королево вместе с 31-летним и 22-летним жителями Виноградова планировал с помощью катапульты и беспилотника.

Помешали их “спецоперации” военнослужащие отдела пограничной службы Дьяково и оперативники Мукачевского пограничного отряда.

В одном из двух автомобилей, на которых задержанные прибыли к границе, пограничники обнаружили ноутбук с загруженной картой украинско-румынского участка границы и запасные аккумуляторные батареи для беспилотника.

Рядом с транспортными средствами находилась развернутая антенна, пусковая катапульта, самодельный беспилотник и пакет с безакцизными сигаретами.

Контрабандисты пытались катапультировать сигареты из Закарпатья в Румынию / 4 фотографии

Все предметы и материалы у украинцев изъяли, а о попытке контрабанды сообщили сотрудникам прокуратуры и Нацполиции.

Последние открыли уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса – из-за незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров и нарушения правил использования воздушного пространства.