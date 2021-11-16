Контрабанда сигарет до Румунії

Троє українців намагалися перекинути із околиці Дротинців Закарпатської області на територію Румунії пакунок із безакцизними сигаретами.

Зробити це 59-річний житель Королево разом із 31-річним та 22-річним жителями Виноградова планував із допомогою катапульти та безпілотника.

Завадили їхній “спецоперації” військовослужбовці відділу прикордонної служби Дякове та оперативники Мукачівського прикордонного загону.

В одному з двох автомобілів, на яких затримані прибули до кордону, прикордонники виявили ноутбук із завантаженою картою українсько-румунської ділянки кордону та запасні акумуляторні батареї для безпілотника.

Поряд із транспортними засобами була розгорнута антена, пускова катапульта, саморобний безпілотник та пакунок із безакцизними сигаретами.

Контрабандисти намагались катапультувати сигарети із Закарпаття до Румунії / 4 фотографии

Усі предмети та матеріали в українців вилучили, а про спробу контрабанди повідомили співробітникам прокуратури та Нацполіції.

Останні відкрили кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу – через незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та порушення правил використання повітряного простору.