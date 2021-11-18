Служба по делам детей Широковской поселковой территориальной общины Днепропетровской области предложила матери отказаться от детей, чтобы устроить их в приют.

Об инциденте сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Информацию о том, что многодетная мать оставила своих детей в помещении Криворожского городского совета из-за неспособности их прокормить, омбудсмен получила во время осуществления парламентского контроля за соблюдением прав ребенка.

– Мать объяснила, что после переезда из Кривого Рога в поселок Широкое обратилась в службу по делам детей поселковой территориальной общины, чтобы оформить выплаты, предусмотренные для многодетных семей. Однако выплаты ей не оформили, потому что она не смогла предоставить справку о заработной плате мужа, с которым официально не развелась, – пересказывает историю многодетной матери омбудсмен.

После этого женщина попросила временно устроить детей в приют. Однако ей отказали и в этом, сославшись на отсутствие мест.

– Зато ей предложили написать отказ от детей, ведь только тогда они могут быть устроены в учреждение, – отмечает Людмила Денисова.

Сейчас дети находятся в одном из учреждений социальной защиты детей Днепропетровской области.

Тем временем Уполномоченная Верховной Рады Украины обратилась к исполняющему обязанности Криворожского городского головы и главе Широковской поселковой общины, чтобы те выяснили ситуацию и защитили права и интересы детей, предоставили многодетной семье, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, необходимую помощь и поддержку.

Омбудсмен уверенна: такие действия должностных лиц территориальной общины свидетельствуют о бездействии, ведь в соответствии с законодательством органы исполнительной власти и местного самоуправления должны гарантировать, в частности, решение вопросов по обеспечению прав детей, создание условий для оказания услуг семьям с детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Источник: Людмила Денисова