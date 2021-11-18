Служба у справах дітей Широківської селищної територіальної громади Дніпропетровської області запропонувала матері відмовитись від дітей, щоб прилаштувати їх у притулок.

Про інцидент повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Інформацію про те, що багатодітна мати залишила своїх дітей в приміщенні Криворізької міської ради через неспроможність їх прогодувати, омбудсмен отримала під час здійснення парламентського контролю за додержанням прав дитини.

– Мати пояснила, що після переїзду з Кривого Рогу до селища Широке звернулась до служби в справах дітей селищної територіальної громади, щоб оформити виплати, передбачені для багатодітних сімей. Однак виплати їй не оформили, бо вона не змогла надати довідку про заробітну плату чоловіка, з яким офіційно не розлучилася, – переповідає історію багатодітної матері омбудсмен.

Після цього жінка попросила тимчасово влаштувати дітей у притулок. Однак їй відмовили і в цьому, пославшись на відсутність місць.

– Натомість їй запропонували написати відмову від дітей, адже лише тоді вони можуть бути влаштовані до закладу, – зазначає Людмила Денісова.

Нині діти перебувають в одному із закладів соціального захисту дітей Дніпропетровської області.

Тим часом Уповноважена Верховної Ради України звернулася до виконувача обов’язків Криворізького міського голови та голови Широківської селищної громади, щоб ті з’ясували ситуацію, захистили права та інтереси дітей й надали багатодітній родині, яка опинилася в складних життєвих обставинах, необхідну допомогу та підтримку.

Омбудсмен певна: такі дії посадових осіб територіальної громади свідчать про бездіяльність, адже згідно з законодавством органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають гарантувати, зокрема, вирішення питань щодо забезпечення прав дітей, створення умов для надання послуг сім’ям із дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Джерело: Людмила Денісова