В городе Лебедин Сумской области на территории бывшего предприятия ребенка засыпало землей. К сожалению, мальчика не удалось спасти.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на улице Тараса Шевченко обрушилась почва, под которой оказался мальчик 2009 года рождения.

Друг школьника сразу же побежал за помощью к местной жительнице. Женщина пришла на место аварии и позвонила по телефону в службу спасения.

На одной из сторон котлована заметили фрагмент капюшона, который выглядывал на поверхность. Спасатели начали раскапывать почву, а на глубине 30 см обнаружили ребенка.

Мальчика без признаков жизни получили на поверхность и передали работникам экстренной медицинской помощи. Они пытались реанимировать ребенка, однако спасти школьника не удалось.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и возможные причины трагедии. Спасатели призвали украинцев не оставлять своих детей без присмотра. В службе напомнили, что разъяснение основных правил безопасного поведения может сохранить жизнь и здоровье.