У місті Лебедин Сумської області на території колишнього підприємства дитину засипало ґрунтом. На жаль, хлопчика не вдалося врятувати.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на вулиці Тараса Шевченка обвалився ґрунт, під яким опинився хлопчик 2009 року народження.

Друг школяра одразу ж побіг за допомогою до місцевої жительки. Жінка прийшла на місце аварії та зателефонувала до служби порятунку.

На одному з боків котловану помітили фрагмент капюшону, який виглядав на поверхню. Вони почали розкопувати ґрунт, а на глибині 30 см виявили дитину.

Хлопчика без ознак життя дістали на поверхню та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Вони намагалися реанімувати дитину, проте врятувати школяра не вдалося.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини та можливі причини трагедії. Рятувальники закликали українців не залишати своїх дітей без нагляду. У службі нагадали, що роз’яснення основних правил безпечної поведінки можуть зберегти життя та здоров’я.