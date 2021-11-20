В городе Свентохловице в Польше погиб 41-летний украинец, находившийся за рулем микроавтобуса Volkswagen. Водителя пытались реанимировать, но безрезультатно.

Об этом сообщила полиция Силезского воеводства, расположенного на юге Польши. По данным правоохранительных органов, микроавтобус на перекрестке столкнулся с трамваем.

Спасатели и работники скорой помощи пытались спасти гражданина Украины, проводя реанимационные мероприятия, однако его сердце перестало биться.

Также пострадали водитель и двое пассажиров трамвая. Бригада скорой доставила травмированных в местную польскую больницу.

В настоящее время неизвестны точные причины дорожно-транспортного происшествия в Свентохловице. Полицейские устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Польские правоохранители призвали граждан соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными на дороге, потому что это может спасти здоровье и жизнь.