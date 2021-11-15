В Польше задержали украинца за осквернение памятника Пилсудскому

В Польше полиция задержала одного из виновников в порче памятника Юзефу Пилсудскому и Четверке легионов на улице Пилсудского в Кракове. Мужчину временно арестовали.

По данным источников издания RMF24, целью нападения было посеять раздор между поляками и украинцами.

За день до осквернения памятника в Краков прибыло несколько человек. Ночью они покрасили постамент синей и желтой краской и сразу уехали из Кракова.

Полицейским удалось найти и задержать одного из злоумышленников. Он оказался гражданином Украины. Мужчина утверждает, что получил такой “приказ” раскрасить памятник Юзефу Пилсудскому до 11 ноября, то есть ко Дню независимости Польши.

Второй злоумышленник находится в розыске и, вероятно, уже покинул Польшу. Расследованием по этому делу, кроме полиции, занимается также Агентство внутренней безопасности.

На цоколе памятника маршалу Юзефу Пилсудскому в ночь с 5 на 6 ноября была нарисована буква N (скорее всего, это напоминание о сотрудничестве маршала с нацистской Германией, — Ред.). Четыре легионера были окрашены в желто-голубой цвет — цвета украинского флага в обратном порядке.

Также на месте правоохранители обнаружили картонную коробку с надписью на украинском языке Польша не только для мужчин. Однако это не значит, что вандал – украинец, сообщили в полиции.

Посольство Украины в Польше сразу после акта вандализма осудило его, расценив это как провокацию, направленную на ухудшение отношений между странами.

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В августе в канадском Эдмонтоне вандалы осквернили памятник главному командиру УПА Роману Шухевичу. На постаменте злоумышленники оставили надписи, обвиняющие Шухевича в сотрудничестве с нацистами.

Вандалы разрисовали не только сам бюст командира УПА, но и гравировку Борцам за свободу Украины.

Источник: RMF24