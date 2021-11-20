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Перестало битися серце: у Польщі загинув 41-річний українець

Юля Захарченко редакторка стрічки
поліція Польщі

У місті Свентохловиці у Польщі загинув 41-річний українець, який перебував за кермом мікроавтобуса Volkswagen. Водія намагалися реанімувати, але безрезультатно.

Про це повідомила поліція Сілезького воєводства, розташованого на півдні Польщі. За даними правоохоронних органів, мікроавтобус на перехресті зіткнувся з трамваєм.

Рятувальники та працівники швидкої медичної допомоги намагалися врятувати громадянина України, проводячи реанімаційні заходи, проте його серце перестало битися.

Також постраждали водій та двоє пасажирів трамвая. Бригада швидкої доставила травмованих до місцевої польської лікарні.

Наразі невідомі точні причини дорожньо-транспортної пригоди у Свентохловиці. Поліцейські з’ясовують всі обставини смертельної аварії.

Польські правоохоронці закликали громадян дотримуватися правил дорожнього руху та бути обережними на дорозі, тому що це може врятувати здоров’я та життя.

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Фото: Depositphotos

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