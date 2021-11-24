На Черкасчине женщина убила собственного ребенка, оставив на холоде

В Черкасской области 21-летняя мать убила собственного ребенка, оставив его на холоде.

Трагедия, итогом которой стала смерть 4-месячной девочки, произошла в селе Тихоновка.

По версии следствия, ребенок провел в детской коляске более шести часов на свежем воздухе, пока мама развлекалась с друзьями.

По словам местных жителей, молодая женщина вела бурную асоциальную жизнь, употребляя спиртные напитки с друзьями. Ребенка она часто оставляла с соседями. Жители села не были удивлены, когда в семье произошла трагедия.

Как выяснили правоохранители, девушка по имени Юлия с 4-хмесячной дочкой Лизой посетила свою подругу Марину. Компания молодых людей позже собралась во дворе со спиртными напитками. К вечеру на улице похолодало, и взрослые пошли греться в дом, а малышку в коляске оставили на улице.

Вспомнили о ребенке, на котором почти не было теплой одежды, только после вечеринки. Мать просто отвезла мертвую девочку в дом и легла спать.

Полицию женщина вызвала лишь на утро, сообщив, что ее дочь внезапно скончалась. Правоохранители увидели на месте происшествия, что на девочке почти не было одежды, которая могла защитить от холода.

Инцидент с ребенком вызвал резонанс в селе, однако сама мать девочки утверждает, что виновны социальные службы, которые не забрали у нее ребенка.

Инцидент со смертью ребенка заставил местные социальные службы экстренно заняться всеми проблемными семьями.

Между тем, полиция арестовала молодую мать. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.