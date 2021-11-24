На Черкащині жінка вбила власну дитину, залишивши на холоді

На Черкащині 21-річна мати вбила власну дитину, залишивши її на холоді.

Трагедія, наслідком якої стала смерть 4-місячної дівчинки, сталася у селі Тихонівка.

За версією слідства, дитина провела у дитячому візку понад шість годин на свіжому повітрі, поки мама розважалася з друзями.

За словами місцевих мешканців, молода жінка вела бурхливе асоціальне життя, вживаючи алкогольні напої з друзями. Дитину вона часто залишала із сусідами. Мешканці села не були здивовані, коли у родині сталася трагедія.

Як з’ясували правоохоронці, дівчина на ім’я Юлія із 4-місячною донькою Лізою відвідала подругу Марину. Компанія молодих людей пізніше зібралася у дворі зі спиртними напоями. Надвечір на вулиці похолоднішало, та дорослі пішли грітися до будинку, а дитину залишили на вулиці.

Згадали про дитину, на якій майже не було теплого одягу, лише після вечірки. Мати просто відвезла мертву доньку до будинку та лягла спати.

Поліцію жінка викликала лише на ранок, повідомивши, що її дочка раптово померла. Правоохоронці побачили на місці події, що на дівчинці майже не було одягу, який міг захистити від холоду.

Інцидент із дитиною викликав резонанс у селі, проте сама мати дівчинки стверджує, що винні соціальні служби, які не забрали у неї дитину.

Інцидент зі смертю дитини змусив місцеві соціальні служби негайно зайнятися всіма проблемними сім’ями.

Тим часом поліція заарештувала молоду матір. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.