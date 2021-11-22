Мать пошла гулять: на Киевщине 2-летнего ребенка без одежды нашли в подъезде

В Белоцерковском районе Киевской области мать второй раз оставила ребенка на произвол судьбы, а сама пошла распивать алкогольные напитки.

2-летний мальчик самостоятельно открыл дверь квартиры и вышел в подъезд в поисках матери. Ребенок был без обуви и только в нижнем белье. Мальчика увидели соседи и вызвали полицию.

После этого правоохранители отвезли ребенка в местный реабилитационный центр. В дальнейшем мать ребенка вызовут на комиссию по защите прав детей с участием социальной службы города и ювенальных полицейских. Они примут соответствующее решение, чтобы подобных проблем больше не было.

На женщину составили протокол по ч.2 ст.184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

Полицейские установили, что в сентябре подобный случай уже происходил в семье. Тогда женщина пошла распивать алкогольные напитки, а ребенка оставила в квартире без присмотра.

Мальчик проснулся и вышел на улицу без одежды, с одной только соской.

В полиции Киевской области призывают родителей не оставлять детей без присмотра и заботиться о них.

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