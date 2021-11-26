Один из комплексов отдыха в центре Кривого Рога пользуется большой популярностью среди местных. Но на днях события в здешней бане поставили на уши весь город.

– Ей сделали трепанацию черепа. Она пришла в себя, но разговаривать еще не может, – рассказала коллега избитой женщины Лариса Гуржий.

В тот страшный вечер в бане отдыхали два 15-летних рома. Сначала они устроили пожар, который благополучно потушили.

Но рассчитаться за использованный огнетушитель не смогли, поэтому предложили уборщице заведения пройти с ними в банкомат, чтобы снять средства. А дальше все обернулось диким ужасом.

Синюю от побоев 48-летнюю Наталью увидел случайный прохожий. Со временем станет известно, что над женщиной двое подростков беспощадно надругались — избили, ограбили, а напоследок еще и изнасиловали.

– Женщина поступила к нам в тяжелом состоянии. Была прооперирована и госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии, но с незначительной положительной динамикой, – рассказала заведующая приемным отделением Криворожской горбольницы №2 Елена Сиротюк.

На теле бедной женщины насчитали несколько десятков серьезных ушибов. На поиски юных подозреваемых бросились все экипажи Патрульной полиции и оперативники из местного отделения.

Местной улицей два несовершеннолетних рома бежали с места преступления и никак не ожидали увидеть экипаж патрульных, которые разыскивали злоумышленников по ориентировке. На пересечении улиц Немецкой и Чкалова 15-летних парней задержали.

– По ориентировке заметили двух подозрительных лиц на этой улице. Подъехали, пообщались и обнаружили, что они. Граждан задержали. Во время общения выяснили, что они находились в состоянии алкогольного опьянения, но все хорошо понимали, – рассказал представитель полиции Игорь Гарай.

Сначала подростки наотрез отрицали свою причастность к ужаснейшему преступлению. Но на видео с камер наблюдения ясно видно, как именно они выходят из помещения вместе со своей жертвой, поэтому частично признались.

— Бить – избивали. Они рассказали, что взяли мобилку, избили женщину и все. А насиловать – не насиловали. Взяли экспертизу, но еще ничего неизвестно, – отметила бабушка задержанных Светлана.

Об этих подростках практически ничего неизвестно, потому что парни даже не ходят в школу. Действительно ли это они изнасиловали бедную женщину? В полиции страшное преступление расследуют сразу по трем статьям, а следователи назначили необходимые экспертизы.

– По этому факту работники полиции открыли уголовные производства, предусмотренные ч. 2 ст. 121 (Умышленные тяжкие телесные повреждения), ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) УКУ, — рассказала пресс-секретарь Криворожского районного управления полиции Оксана Лесонен.

Родственники задержанных парней считают, что их детей заставили взять на себя вину. В настоящее время два подростка находятся в СИЗО. Там они будут ждать судебного разбирательства и приговора.