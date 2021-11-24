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Изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у ее брата: на Киевщине осудили мужчину

Людмила Богданова редактор ленты
Изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у ее брата: на Киевщине осудили мужчину

Суд объявил приговор жителю Киевской области, который изнасиловал 8-летнюю девочку в августе 2018 года.

Следствием установлено, что мужчина пришел домой к знакомой в одном из сел Белоцерковской области. Он увидел, что женщины нет дома, схватил ее малолетнюю дочь и отнес на огород.

Там злоумышленник совершил действия сексуального характера в отношении 8-летнего ребенка. Это все происходило на глазах у ее 5-летнего брата.

Обвиняемый своей вины в преступлении не признавал. Суд признал мужчину виновным по 4 ст. 152 УК Украины (совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет).

Приговор для жителя Киевщины предусматривает высшее наказание  – 15 лет лишения свободы.

Недавно в Полтавской области двое мужчин похитили и изнасиловали девушку 2001 года рождения. Отец сообщил об исчезновении дочери в полицию.

Позже она вернулась домой и рассказала, что с ней произошло. Правоохранители задержали двоих подозреваемых — ими оказались полтавчанин 2000 года рождения и житель Днепропетровской области 1992 года рождения.

Им сообщили о подозрении по факту изнасилования и незаконного лишения свободы.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

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