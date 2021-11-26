Один з комплексів відпочинку в центрі Кривого Рогу користується чималою популярністю серед місцевих. Але днями події в тутешній лазні поставили на вуха все місто.

– Їй зробили трепанацію черепа. Вона прийшла до тями, але розмовляти ще не може, – розповіла колега побитої жінки Лариса Гуржій.

Того страшного вечора у лазні відпочивали двоє 15-річних ромів. Спершу вони влаштували пожежу, яку благополучно загасили.

Але розрахуватися за використаний вогнегасник не змогли, тому запропонували прибиральниці закладу пройти з ними до банкомата, щоб зняти кошти. А далі все обернулося диким жахіттям.

Синю від побоїв 48-річну Наталію побачив випадковий перехожий. Згодом стане відомо, що з жінки двоє підлітків нещадно поглумилися – побили, пограбували, а наостанок ще й зґвалтували.

– Жінка надійшла до нас у важкому стані. Була прооперована та госпіталізована до нейрохірургічного відділення. Зараз вона перебуває у реанімації у важкому стані, але з незначною позитивною динамікою, – розповіла завідувачка приймального відділення Криворізької міськлікарні №2 Олена Сиротюк.

На тілі бідолашної жінки нарахували декілька десятків серйозних забоїв. На пошуки юних підозрюваних кинулися усі екіпажі Патрульної поліції та оперативники з місцевого відділку.

Місцевою вулицею двоє неповнолітніх ромів тікали з місця злочину та аж ніяк не очікували побачити екіпаж патрульних, які саме розшукували зловмисників за орієнтуванням. На перетині вулиць Німецької та Чкалова 15-річних хлопців затримали.

– За орієнтуванням помітили двох підозрілих осіб на цій вулиці. Підʼїхали, поспілкувалися та виявили, що це вони. Громадян затримали. Під час спілкування з’ясували, що вони перебували у стані алкогольного спʼяніння, але все добре розуміли, – розповів представник поліції Ігор Гарай.

Спершу підлітки навідріз заперечували свою причетність до надзвичайно жахливого злочину. Але на відео з камер спостереження чітко видно, як саме вони виходять із приміщення разом зі своєю жертвою, тому частково зізналися.

– Бити – били. Вони розповіли, що взяли мобілку, побили цю жінку та все. А ґвалтувати – не ґвалтували. Взяли експертизу, але ще нічого невідомо, – зазначила бабуся затриманих Світлана.

Про цих підлітків практично нічого невідомо, бо хлопці навіть не ходять до школи. Чи дійсно це вони зґвалтували бідолашну жінку? У поліції страшний злочин розслідують одразу за трьома статтями, а слідчі призначили необхідні експертизи.

– За цим фактом працівники поліції відкрили кримінальні провадження, передбачені ч. 2 ст. 121 (Умисні тяжкі тілесні ушкодження), ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) ККУ, – розповіла речниця Криворізького районного управління поліції Оксана Лєсонєн.

Родичі затриманих хлопців вважають, що їхніх дітей змусили взяти на себе провину. Наразі двоє підлітків перебувають у СІЗО. Там вони чекатимуть на судовий розгляд та вирок.