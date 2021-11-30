К шести годам лишения свободы приговорен разоблаченный контрразведкой СБУ боевик “ДНР”, который в 2014 году ликвидировал раненых в бою украинских военных.

В ходе досудебного следствия было установлено, что житель временно оккупированного Донецка вступил добровольно в учебный центр НВФ “ДНР” в Славянске.

Позже он был назначен на должность заместителя руководителя. Он осуществлял подготовку боевиков для незаконных формирований, активно участвовавших в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции.

Находясь в составе различных подразделений НВФ, злоумышленник активно участвовал в артиллерийских обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины в районе Донецка, Ясиноватого, Докучаевска, пгт Пантелеймоновка, а также осуществлял дежурство на военных объектах, конвоировал задержанных и военнопленных.

Контрразведка задержала боевика в октябре этого года в одном из хостелов столицы, куда он прибыл из временно аннексированной территории АР Крым.

Шевченковский районный суд Киева признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и приговорил к шести годам лишения свободы.

В сентябре этого года СБУ задержала жителя Курахово Донецкой области, который в 2014-2015 годах по идейным убеждениям воевал на стороне “ДНР”.

Боевик свою вину признал и в ходе следствия предоставил информацию о других членах незаконного вооруженного формирования.