Признал вину и рассказал о других: СБУ задержала экс-боевика “ДНР”

Служба безопасности Украины задержала жителя Курахово Донецкой области, который в 2014-2015 годах по идейным убеждениям воевал на стороне “так называемой ДНР”.

Мужчина подтвердил, что работал командиром Второго мотострелкового взвода батальона Оплот “так называемой ДНР”, а затем дежурным в “так называемой Русской православной армии”.

После активного участия в вооруженном противостоянии злоумышленник вернулся на подконтрольную украинской власти территорию.

Боевик свою вину признал и во время следствия предоставил информацию о других членах незаконного вооруженного формирования.

Сейчас бывшему боевику сообщили о подозрении по факту создания террористической группы или террористической организации и взяли под стражу.

9 сентября оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины попала под обстрел боевиков “так называемой ЛНР”.

Оккупанты открыли огонь из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов.

Сотрудники спецслужбы находились у линии разграничения в Трехизбенке Луганской области.

Там офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в обстреле мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения.

Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались живы.

Источник: СБУ

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