До шести років позбавлення волі засуджено викритого контррозвідкою СБУ бойовика “ДНР”, який у 2014 році ліквідовував поранених у бою українських військових.

Під час досудового слідства було встановлено, що мешканець тимчасово окупованого Донецька добровільно вступив до навчального центру НЗФ “ДНР” у Слов’янську.

Пізніше його призначили на посаду заступника керівника. Він здійснював підготовку бойовиків для незаконних формувань, які брали активну участь у збройному спротиві підрозділам сил антитерористичної операції.

Перебуваючи у складі різних підрозділів НЗФ зловмисник брав активну участь в артилерійських обстрілах позицій Збройних Сил України у районі Донецька, Ясинуватого, Докучаєвська, смт Пантелеймонівка, а також здійснював чергування на військових об’єктах, конвоював затриманих та військовополонених.

Контррозвідка затримала бойовика у жовтні цього року в одному з хостелів столиці, куди він прибув з тимчасово анексованої території АР Крим.

Шевченківський районний суд Києва визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та засудив до шести років позбавлення волі.

У вересні цього року СБУ затримала жителя Курахового Донецької області, який у 2014-2015 роках за ідейними переконаннями воював на боці “ДНР”.

Бойовик свою провину визнав та під час слідства надав інформацію про інших членів незаконного збройного формування.