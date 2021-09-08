В чешском городе Пльзень 8 сентября суд приговорил к 20 годам заключения в колонии строгого режима мужчину, который воевал на стороне незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

27-летнего Лукаша Новачека обвиняют в совершении теракта и участии в организованной преступной группе.

В 2015 году чех приехал в Украину и отправился на подконтрольные боевикам территории, где прошел “обучение” и получил оружие.

Лукаш Новачек выполнял задания боевиков “ЛДНР”, в частности разведывательную работу, патрулирование и бои с украинскими военными.

Злоумышленник признался суду, что действительно ездил на территорию Украины и находился в казармах сепаратистов, но не участвовал в активных боевых действиях, потому что отказался.

По словам Новачека, он лишь выполнял роль гражданского работника на учебной базе боевиков, где работал на кухне и делал определенные вспомогательные работы.

На территории Украины гражданин Чехии пробыл до января 2016 года, а затем отправился в Москву.

Там он подал в посольство документы на паспорт и вернулся домой.

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Доказательствами в суде стали фотографии, где обвиняемый позировал в военной форме с оружием в руках, а на его телефоне были видео боевых действий.

Кроме этого, правоохранители нашли видео, где Новачек давал интервью российским журналистам о том, почему он здесь воюет.

Во время суда боевик пытался доказать, что интервью он дал за деньги, и информация не соответствует действительности.

А также уверял, что одолжил оружие для фото и видео, чтобы не казаться дураком, который поехал в Украину чистить картошку.

По его словам, он заработал за время своего пребывания в рядах сепаратистов лишь 2 тыс. рублей.

Источник: iRozhlas

Фото: CTK