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Сын избил отца до смерти: что произошло в когда-то известной в Червонограде семье

Валентина Летяк редактор ленты
Син побив батька до смерті

В Червонограде Львовской области 34-летний сын вызвал скорую для своего отца, на которого якобы напали хулиганы. Сказал, что тот накануне пришел домой избитый, ему стало плохо, и он умер.

Когда медики с полицейскими приехали на вызов, застали только мертвого пенсионера – сын куда-то исчез. Версия о нападении хулиганов рассыпалась, когда соседи рассказали, что отец с сыном часто дрались между собой до крови, преимущественно из-за денег.

Лет 20 назад это была известная в Червонограде семья журналистов, которая строила заманчивые перспективы для своего сына. Все изменилось, когда пара развелась. Сын остался с отцом, и оба буквально скатились по социальной лестнице в самый низ.

Соседи помогали, приносили продукты и вещи, но отец с сыном продолжали драться чуть ли не каждый день, пока не произошло самое страшное.

Сына-беглеца очень быстро нашли и задержали. Он не успел уйти далеко от дома. Рассказал, что избил его вечером и оставил лежать на полу, а сам пошел спать, пока тот умирал в муках.

В Червоноградском отделе полиции рассказали, что на теле пенсионера обнаружены повреждения, в том числе и на голове. Травмы были несовместимы с жизнью.

Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что именно удары сына стали причиной гибели мужчины. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО, где ждет суд. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Источник: Надзвичайні новини

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