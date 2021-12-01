Син побив батька до смерті: що сталося у колись відомій в Червонограді родині

У Червонограді Львівської області 34-річний син викликав швидку для свого батька, на якого нібито напали хулігани. Сказав, що той напередодні прийшов додому побитий, йому стало погано і він помер.

Коли медики з поліційськими приїхали на виклик, застали лише мертвого пенсіонера – син кудись зник. А версія про напад хуліганів розсипалася, коли сусіди розповіли, що батько з сином часто билися між собою до крові, переважно через гроші.

Років 20 тому це була відома у Червонограді родина журналістів, яка будувала заманливі перспективи для свого сина. Все змінилося, коли пара розлучилася. Син залишився з батько, і обидва буквально скотилися соціальними сходами в самісінький низ.

Сусіди допомагали, приносили харчі та речі, але батько з сином продовжували чубитись ледь не щодня, аж поки не сталося найстрашніше.

Сина-втікача дуже швидко знайшли й затримали. Він не встиг відійти далеко від будинку. Розповів, що побив його ввечері і залишив лежати на підлозі, а сам пішов спати, поки той помирав у муках.

У Червоноградському відділі поліції розповіли, що на тілі пенсіонера виявили ушкодження, зокрема й на голові. Травми були несумісні з життям.

Судово-медичні експерти підтвердили, що саме удари сина стали причиною загибелі чоловіка. Зараз підозрюваний знаходиться в СІЗО, де чакає суду. Йому загрожує до 15 років тюрми.