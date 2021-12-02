Вбивство Мирослави Третяк: 13-річному сусідові оголосили вирок

Суд оголосив вирок у справі про вбивство 6-річної Мирослави Третяк, яке сталося у селищі Старий Салтів Харківської області.

13-річного сусіда направлять до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків терміном на три роки. Це максимально можливий примусовий захід виховного характеру, який можна застосувати.

У зв’язку з тим, що неповнолітній не досяг віку, з якого може нести кримінальну відповідальність, до нього можна застосувати лише примусові заходи виховного характеру.

Вбивство Мирослави Третяк сталося у липні 2021 року. Мати дівчинки повідомила у поліцію, що вона не повернулася додому після прогулянки з 13-річним сусідом.

Пізніше тіло дитини з ознаками насильницької смерті знайшли у покинутій будівлі.

У вбивстві одразу запідозрили сусіда дівчинки. Йому повідомили про підозру та помістили його до приймальника-розподільника для дітей строком на 30 днів.

Психіатрична експертиза показала, що на момент вчинення злочину неповнолітній був у здоровому глузді.

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Джерело: Харківська обласна прокуратура