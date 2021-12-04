Нашли в запертой квартире: в Полтаве загадочно умерли двое молодых парней

В Полтаве в квартире многоэтажного дома нашли тела двоих мужчин, еще один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Среди погибших оказались 17-летний подросток и 25-летний мужчина, которые вместе работали и снимали квартиру.

Тела нашла владелица недвижимости после того, как ей позвонил работодатель умерших, обеспокоенный тем, что мужчины не вышли на работу. Оба лежали в кроватях без следов насильственной смерти.

Еще один мужчина был в квартире без сознания. Его экстренно госпитализировали. По словам врачей, после проведения экстренных мероприятий состояние пострадавшего является стабильно тяжелым. Как именно он был связан с умершими мужчинами пока что неизвестно.

По словам местных жителей, подросток и его сосед вели себя тихо и не привлекали внимания. За несколько дней до их смерти один из соседей почувствовал в подъезде странный запах, который не смог идентифицировать. Полиция выясняет, связано ли это с загадочными смертями.

Правоохранительные органы не рассматривают среди причин смерти отравление газом. Есть вероятность, что они съели или выпили что-то некачественное или запрещенное. По данным полиции, квартира была заперта изнутри, потому версия с нападением также считается маловероятной.