Знайшли у замкненій квартирі: у Полтаві загадково померли двоє молодих хлопців

У Полтаві у квартирі багатоповерхового будинку знайшли тіла двох чоловіків, ще одну особу госпіталізовано у важкому стані.

Серед загиблих були 17-річний підліток та 25-річний чоловік, які разом працювали та орендували квартиру.

Тіла знайшла власниця нерухомості після того, як їй зателефонував роботодавець померлих, стурбований тим, що чоловіки не вийшли на роботу. Обидва лежали у ліжках без слідів насильницької смерті.

Ще один чоловік був у квартирі без свідомості. Його негайно госпіталізували. За словами лікарів, після проведення екстрених заходів стан потерпілого є стабільно тяжким. Як саме він був пов’язаний із померлими чоловіками поки що невідомо.

За словами місцевих мешканців, підліток та його сусід поводилися тихо та не привертали уваги. За кілька днів до їхньої смерті один із сусідів відчув у під’їзді дивний запах, який не зміг ідентифікувати. Поліція з’ясовує, чи це пов’язано із загадковими смертями.

Правоохоронні органи не розглядають серед причин смерті отруєння газом. Є ймовірність, що вони з’їли чи випили щось неякісне чи заборонене. За даними поліції, квартира була замкненою зсередини, тому версія з нападом також вважається малоймовірною.