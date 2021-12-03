Без штанов и документов: под Киевом нашли полуголое тело женщины

Под Киевом, на окраине Броваров, найдено тело женщины, погибшей загадочной смертью.

Труп неизвестной обнаружила другая местная жительница, которая утром шла на работу.

Погибшая была полуголой – на ней были приспущены колготки, но при этом была куртка. Что именно с ней произошло – неизвестно. Среди местных жителей после происшествия пошли слухи о том, что в городе завелся маньяк.

По словам водителей маршруток, накануне вечером женщину видели недалеко от остановки. Она проводила время в компании четырех мужчин.

Недалеко находится ресторанно-гостиничный комплекс, однако там камеры погибшую не зафиксировали.

Что примечательно, тело было найдено недалеко от больницы, однако медики не видели, что среди деревьев лежит труп, потому врачи не могли ей помочь, когда ее еще можно было спасти.

Документов возле тела найдено не было, потому полиция не смогла идентифицировать погибшую. Причина смерти женщины, которой было примерно 40-45 лет, также пока не установлена. Судмедэксперты выяснят, было ли это изнасилование, убийство или отравление алкоголем.

Правоохранители выясняют, с кем погибшая проводила последние минуты своей жизни. Расследованием занялась полиция Киева.