Один из работников Бурштынской ТЭС, пострадавший в результате взрыва на предприятии 28 ноября, скончался в больнице. Он получил серьезные ожоги.

На Facebook-странице ТЭС сообщили, что работник получил до 60% ожогов кожи.

— Все время врачи боролись за жизнь потерпевшего, администрация станции полностью снабжала его медикаментами, предоставляла все необходимое. 24/7 станция была на связи с родными и медиками. Несмотря на оперативные действия медиков, к сожалению, полученные повреждения были несовместимы с жизнью, говорится в сообщении.

Относительно ситуации с другими потерпевшими в пресс-службе ТЭС отметили, что их состояние стабильное и угрозы жизни нет.

Бурштынская ТЭС расположена около города Бурштын в Ивано-Франковской области, на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией.

Авария на Бурштынской ТЭС произошла примерно вечером 28 ноября на седьмом энергоблоке.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за разрыва экранной трубы на котле. Из-за чего случился выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла. С ожогами госпитализировали пять человек.

Источник: ДТЭК Бурштынская ТЭС

Фото: ДТЭК Бурштынская ТЭС