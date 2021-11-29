В Ивано-Франковской области на Бурштынской тепловой электростанции произошла авария, в результате которой пострадали люди.

По предварительной информации, 28 ноября в 21.20 во время работы 7 энергоблока из-за разрыва экранной трубы на котле произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла.

В результате аварии пострадали два работника ТЭС и два работника Галремэнерго, которые были на этом блоке. Они получили ожоги.

Им срочно оказали первую помощь и госпитализировали. Сейчас состояние пострадавших оценивается медиками как стабильное.

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