Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

На Бурштынской ТЭС произошла авария – есть пострадавшие

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
На Бурштынской ТЭС произошла авария – есть пострадавшие

В Ивано-Франковской области на Бурштынской тепловой электростанции произошла авария, в результате которой пострадали люди.

По предварительной информации, 28 ноября в 21.20 во время работы 7 энергоблока из-за разрыва экранной трубы на котле произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла.

В результате аварии пострадали два работника ТЭС и два работника Галремэнерго, которые были на этом блоке. Они получили ожоги.

Им срочно оказали первую помощь и госпитализировали. Сейчас состояние пострадавших оценивается медиками как стабильное.

Дополняется…

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка