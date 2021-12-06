Один із працівників Бурштинської ТЕС, який постраждав внаслідок вибуху на підприємстві 28 листопада, помер у лікарні. Він зазнав серйозних опіків.

На Facebook-сторінці ТЕС повідомили, що працівник отримав до 60% опіків шкіри.

— Весь час лікарі боролися за життя потерпілого, адміністрація станції повністю забезпечувала його медикаментами, надавала все необхідне. 24/7 станція була на зв’язку з рідними та медиками.

Попри оперативні дії медиків, на жаль, отримані ушкодження були несумісними з життям, – йдеться у повідомленні.