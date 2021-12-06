В городе Староконстантинов Хмельницкой области обнаружили тело 41-летней женщины. Медицинская экспертиза показала, что она умерла от удушения, хотя на трупе не было заметных признаков насильственной смерти.

По данным полиции Хмельницкой области, тело жительницы поселка Самчики обнаружили 3 декабря в подвале одного из многоэтажных жилых домов.

Труп женщины нашли почти через неделю после смерти. На следующий день полицейские установили личность возможного преступника и задержали подозреваемого.

Правоохранители выяснили, что преступление совершили еще в ночь с 28 на 29 ноября. По данным полиции, мужчина и женщина пили алкоголь, когда между ними возник конфликт.

Во время ссоры подозреваемый повалил погибшую на землю и задушил. С помощью уличных камер видеонаблюдения полицейские выяснили, кто мог убить потерпевшую.

Мужчину задержали – он признался в преступлении. Правоохранители объявили 29-летнему жителю села Малый Чернятин о подозрении за статьей 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до 15 лет. Во время досудебного расследования подозреваемый будет находиться под стражей.